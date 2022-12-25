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«Колоссальное высокомерие США»: британцев вывела из себя угроза Байдена Лондону

Александр Афонин
В мире
«Колоссальное высокомерие США»: британцев вывела из себя угроза Байдена Лондону
Фото: Whitehouse

Намерение президента Соединенных Штатов Джо Байдена отменить поездку в Великобританию, если Лондон и Брюссель не достигнут соглашения по Североирландскому протоколу, вызвало критику со стороны читателей газеты The Telegraph.

По данным издания, американский лидер хочет посетить Великобританию, чтобы принять участие в мероприятиях по случаю 25-й годовщины соглашения Страстной пятницы. Однако, если Лондон и Брюссель провалят переговоры по достижению соглашения по протоколу, то Байден отменит запланированный визит.

«Это прекрасно, мистер Байден. Вы делаете это, потому что, вопреки общим ожиданиям, мы больше не получаем приказов от ЕС, и мы, конечно же, не собираемся позволять правительству США корректировать нашу политику», — заявила пользователь Susan Lundie.

Многие читатели отметили, что руководство США активно пытается оказать влияние на внутреннюю политику других стран. Они порекомендовали Белому дому «держать свой нос подальше» и заняться своими делами.

«Колоссальное высокомерие США в целом и это жалкое подобие президента в частности поразительны», — цитирует testator rusticus РИА Новости.

До этого читатели немецкой газеты Die Welt пришли к выводу, что встреча президента Украины Владимира Зеленского и Джо Байдена не может привести к каким-то компромиссным решениям, так как каждый из них преследует исключительно собственные интересы. Также немцы обратили внимание, что им приходится расплачиваться за трансатлантические интересы американцев.

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