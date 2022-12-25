В России выявили 6595 новых случаев коронавируса за сутки

Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

За минувшие сутки во всех регионах России выявили 6595 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом в воскресенье, 25 декабря, сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф».

За указанный период официально подтверждено 52 летальных исхода, связанных с заболеванием. Также 624 пациента были госпитализированы в медицинские учреждения с подтвержденной коронавирусной инфекцией, что почти на 44 процента ниже, чем 24 декабря.

После прохождения лечения под присмотром врачей за прошедшие 24 часа полностью выздоровело 6176 пациентов, отмечается на портале.

Фото: Стопкоронавирус.рф

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что коронавирус перестал быть непрогнозируемым заболеванием. По ее словам, теперь он является обычной инфекцией, которая не представляет угрозы.

Иммунолог Николай Крючков сообщил «ВМ», что предстоящей весной в России ожидается рост числа выявленных случаев коронавирусной инфекции. Как он считает, заболеваемость может составить 50–60 процентов от рекордного сезона начала 2022 года.