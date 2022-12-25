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Заслуженный тренер России по пятиборью Игорь Соя ушел из жизни на 72 году жизни

Александр Афонин
Общество
Заслуженный тренер России по пятиборью Игорь Соя ушел из жизни на 72 году жизни
Фото: Pexels

Заслуженный тренер России, занимавшийся подготовкой олимпийского чемпиона по пятиборью Дмитрия Сватковского, Игорь Соя скончался в возрасте 71 года. Об этом сообщили в пресс-служба Федерации современного пятиборья России в воскресенье, 25 декабря.

— Федерация современного пятиборья России с глубоким прискорбием извещает, что сегодня, 25 декабря 2022 г. на 72-м году жизни ушел легендарный человек, заслуженный тренер России, мастер спорта по современному пятиборью Игорь Анатольевич Соя, — говорится в сообщении.

Руководство федерации выразило глубокие соболезнования родным и близким Сои в связи с его кончиной, передает пресс-служба.

Игорь Соя родился 9 июня 1951 года в Москве. Он успел окончить Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма. Спортивную карьеру будущий тренер начинал с плавания, однако позже перешел в современное пятиборье.

Тренерская карьера у него началась в 1983 году. За время своей работы Соя подготовил множество будущих спортсменов, которые в последствии выступали за сборную России на международных соревнованиях.

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