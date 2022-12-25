Заслуженный тренер России по пятиборью Игорь Соя ушел из жизни на 72 году жизни

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Заслуженный тренер России, занимавшийся подготовкой олимпийского чемпиона по пятиборью Дмитрия Сватковского, Игорь Соя скончался в возрасте 71 года. Об этом сообщили в пресс-служба Федерации современного пятиборья России в воскресенье, 25 декабря.

— Федерация современного пятиборья России с глубоким прискорбием извещает, что сегодня, 25 декабря 2022 г. на 72-м году жизни ушел легендарный человек, заслуженный тренер России, мастер спорта по современному пятиборью Игорь Анатольевич Соя, — говорится в сообщении.

Руководство федерации выразило глубокие соболезнования родным и близким Сои в связи с его кончиной, передает пресс-служба.

Игорь Соя родился 9 июня 1951 года в Москве. Он успел окончить Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма. Спортивную карьеру будущий тренер начинал с плавания, однако позже перешел в современное пятиборье.

Тренерская карьера у него началась в 1983 году. За время своей работы Соя подготовил множество будущих спортсменов, которые в последствии выступали за сборную России на международных соревнованиях.