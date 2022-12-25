Экс-главнокомандующий Сухопутными войсками ВС России Алексей Маслов скончался в 69 лет

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В возрасте 69 лет ушел из жизни бывший главнокомандующий Сухопутными войсками Вооруженных сил России генерал армии Алексей Маслов. Об этом сообщили в пресс-службе концерна «Уралвагонзавод».

— Руководство АО «Концерн «Уралвагонзавод» с глубоким прискорбием сообщает, что сегодня в 08:20 в Главном военно-клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко на 70-м году жизни скоропостижно скончался Алексей Федорович Маслов, — говорится в сообщении.

Причины смерти генерала, а также дата и место прощания не уточняются, передает ТАСС.

Алексей Маслов родился 23 сентября 1953 года в деревне Панское, расположенной в Курской области. Карьера военного началась в 1970 году. Впоследствии он окончил Харьковское гвардейское высшее танковое командное училище, Военную академию бронетанковых войск и Военную академию Генерального штаба.

После завершения учебы Маслов приступил к командованию танковым взводом, ротой и батальоном в Прикарпатском военном округе. Главнокомандующим Сухопутными войсками он был назначен в 2004 году указом президента России Владимира Путина. Спустя два года глава государства присвоил ему воинское звание генерал армии.