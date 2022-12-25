Депутат Госдумы Шеремет призвал Киев готовить план по вхождению в состав России

Фото: Пресс-служба Госдумы

Киеву необходимо готовиться к вхождению в состав России. Об этом заявил депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет в воскресенье, 25 декабря.

— Киевские горе-политики продолжают соревноваться между собой в попытках запугивать и шантажировать Крым своими военными планами. Но вся эта полная ахинея не имеет ничего общего с реальностью. Им стоило бы уже начать готовить план по включению Киева в состав Российской Федерации, — отметил он.

Шеремет также заявил о готовности помочь украинским властям составить этот план. По его словам, любые попытки вернуть Крым станут для Киева катастрофой, передает РИА Новости.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Украина намерена «вернуть» Крым в 2023 году. О том, каковы шансы Украины на вторжение в Крым, «Вечерней Москве» рассказал капитан I ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.

До этого Дандыкин в беседе с «ВМ» высказал мнение, что для реализации попытки захватить Крым Украина должна прорвать оборону на других рубежах. Однако, по его словам, в данный момент подобная задача ей не под силу.