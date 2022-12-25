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Политик Филиппо: Зеленскому не понравится отношение французов к украинскому конфликту

Лейла Алиева
В мире
Политик Филиппо: Зеленскому не понравится отношение французов к украинскому конфликту
Фото: Unsplash

Президент Украины Владимир Зеленский будет недоволен, узнав, что большая часть жителей Франции поддерживает мирные переговоры с Россией. Об этом в воскресенье, 25 декабря, заявил бывший европарламентарий Флориан Филиппо.

— Семьдесят процентов французов хотят переговоров с Россией ради мира! Здравый смысл! Фанатики, ястребы и Зеленский ниспровергнуты, — написал он на своей странице в Twitter.

К своей публикации политик прикрепил результаты опроса, согласно которому 70 процентов жителей Франции выступают за переговоры для решения конфликта на Украине.

Политолог Сергей Марков в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что Украина не обладает самостоятельностью, а значит, решение о переговорах не в ее компетенции. В то же время Зеленский, вероятно, сам осознает необходимость мирного решения конфликта.

Экс-офицер разведки американской морской пехоты Скотт Риттер заявил, что политика президента России Владимира Путина способствует тому, что на сегодняшний день страна обладает всеми необходимыми ресурсами для достижения своих целей.

Украина Франция Спецоперации Переговоры
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