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Президент Украины Владимир Зеленский будет недоволен, узнав, что большая часть жителей Франции поддерживает мирные переговоры с Россией. Об этом в воскресенье, 25 декабря, заявил бывший европарламентарий Флориан Филиппо.

— Семьдесят процентов французов хотят переговоров с Россией ради мира! Здравый смысл! Фанатики, ястребы и Зеленский ниспровергнуты, — написал он на своей странице в Twitter.

К своей публикации политик прикрепил результаты опроса, согласно которому 70 процентов жителей Франции выступают за переговоры для решения конфликта на Украине.

Политолог Сергей Марков в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что Украина не обладает самостоятельностью, а значит, решение о переговорах не в ее компетенции. В то же время Зеленский, вероятно, сам осознает необходимость мирного решения конфликта.

Экс-офицер разведки американской морской пехоты Скотт Риттер заявил, что политика президента России Владимира Путина способствует тому, что на сегодняшний день страна обладает всеми необходимыми ресурсами для достижения своих целей.