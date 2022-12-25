Эрдоган обвинил Запад в отсутствии попыток стать посредником в кризисе на Украине

Фото: Администрация президента РФ

Запад не пытался быть посредником в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Об этом в воскресенье, 25 декабря, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

— К сожалению, Запад лишь активизировал элементы провокации и не пытался быть посредником. На этапе посредничества мы как Турция взяли на себя эту роль в 2022 году в связи с черноморским зерновым коридором, — отметил он.

Целью зерновой сделки, по словам Эрдогана, являлась поставка продовольствия в нуждающиеся страны. При этом Европе досталось 44 процента поставок в рамках черноморской инициативы, Турции — 16 процентов, а африканским странам — 14.

На данный момент сложным вопросом остается возможность поставок удобрений из России на мировые рынки, передает РИА Новости.

До этого канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ЕС не будет препятствовать экспорту российского зерна и удобрений. Прежде всего сделка подразумевает разрешение экспорта зерна и удобрений с Украины через Черное море. При этом канцлер отметил, что гораздо лучше, чтобы можно было перевозить большие объемы морским путем.