Ракова: В Москве живут более 750 человек, которые старше 100 лет

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В столице живут более 750 человек, которые старше 100 лет, самому возрастному жителю Москвы 107 лет. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, в столице в настоящее время проживают три миллиона пенсионеров.

— Все больше людей, которым за 80 лет. Людей, которые старше 100 лет, у нас более 750 человек, и самому возрастному москвичу 107 лет, — сообщила Ракова в интервью РИА Новости.

16 декабря сообщалось, что в Москве увеличили на 10 процентов размер пособий многодетным семьям, детям и родителям погибших военнослужащих, ветеранам Великой Отечественной войны и другим льготным категориям граждан. С 1 января минимальные пенсии неработающих столичных пенсионеров также увеличатся на 10 процентов и достигнут 23 313 рублей в месяц.

22 декабря во флагманском центре «Моя работа» прошел День открытых дверей для москвичей старшего поколения. Участникам проекта «Московское долголетие» и другим гостям «серебряного» возраста рассказали, какие возможности трудоустройства предлагает рынок труда: как совмещать активную работу с хобби, заботой о семье и участием в досуговых мероприятиях, реализовывать свои таланты и потребности.