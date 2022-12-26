Названы шесть знаков зодиака, которые в 2023 году всегда будут при деньгах

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Астролог Татьяна Зорина рассказала, какие знаки зодиака точно будут при деньгах в 2023 году. В списке счастливчиков оказалась половина зодиакального круга.

В следующем году Овен сможет добиться материальной стабильности. Более того, представители данного знака получат неожиданную денежную выплату: грант, премию или социальную помощь. Их ожидает не одноразовая «подачка», а регулярные выплаты. Овен минимум два раза получит этот неожиданный денежный бонус.

Трудолюбивые Тельцы начнут получать более высокую зарплату. Возможно, им повысят оклад или премию за хорошую работу. Удачным вложением будет покупка гаджетов или бытовой техники для дома.

Рассчитывать на улучшение материального положения смогут Близнецы, получившие новый навык или прошедшие курсы повышения квалификации. Возможно, им придется рискнуть и сменить работу. Астролог рекомендует творческим личностям и экспертам развивать свой личный бренд.

В зодиакальном кругу Девы — один из самых ответственных и трудолюбивых знаков. Но в 2023 году достаток и благополучие не будут связаны с повышением по служебной лестнице. Улучшить материальное положение им помогут другие люди. Это могут быть родственники, богатый поклонник или партнер. Следует распорядиться этими средствами с умом. Оптимальный вариант ― инвестировать их.

Скорпионы в 2023 году будут при деньгах. Все 12 месяцев будут благоприятны для реализации в творчестве. Это может быть что угодно, от рисования и танцев до мыловарения. Главное, чтобы они давали волю своим фантазиям. Более того, им удастся монетизировать свое новое хобби. С этим в большей мере и связано улучшение финансового положения.

Стрельцы точно разбогатеют в следующем году. Рост доходов связан с их профессиональной деятельностью. Они получат повышение или, напротив, не увидев карьерных перспектив, сменят место работы. Их доход может увеличиться в разы. Стрельцам нужно задуматься о формировании финансовой подушки. Следует откладывать больше обычного, сообщает портал Rsute.

Астрологи рассказали, каких знаков зодиака ждет успех в карьере и личной жизни в следующем году.