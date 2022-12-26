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Интерактивная выставка «Алиса в Нейроцарстве» пройдет в Старом Английском Дворе

Полина Долганова
Город
Интерактивная выставка «Алиса в Нейроцарстве» пройдет в Старом Английском Дворе
Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Десятая, юбилейная выставка проекта #Подклет «Алиса в Нейроцарстве» откроется накануне Нового года в белокаменном подклете Старого Английского Двора.

Организаторы смогли переосмыслить классические произведения Льюиса Кэрролла в контексте отечественной культуры.

Впервые сокуратором выставки выступил искусственный интеллект. С помощью виртуального помощника художники создали иллюстрации в стиле эстетики известного художника Ивана Билибина.

В рамках экспозиции можно будет увидеть мультижанровый микс из иллюстраций и следов Алисы в истории России.

Гости мероприятия смогут попасть в Зазеркалье, принять участие в чайной церемонии, примерить цилиндры 19-го века и сделать совместное фото с Чеширским котом.

Посетить выставку можно будет в период с 29 декабря по 26 февраля, передали на официальном сайте мэра столицы.

Кроме того, в парке искусств «Музеон» с 28 декабря по 28 января пройдет зимний фестиваль «Снег и лед в Москве», где горожане смогут увидеть ледяные и снежные скульптуры высотой до семи метров.

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