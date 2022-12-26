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Малая мобильность является слабым местом американского зенитно-ракетного комплекса Patriot. Это может стать преимуществом для российской армии. Такое мнение выразил обозреватель Forbes Пол Иддон.

По мнению журналиста, Украина вряд ли будет применять ЗРК для противодействия беспилотникам, так как их активное применение позволяет «пробить» средства противовоздушной обороны.

При этом Иддон уточнил, что ликвидация Patriot может увенчаться успехом, так как эту систему сложно перемещать для уклонения от снарядов. Так, например, если для работы одной батареи требуется около трех человек, то для обслуживания и перемещения Patriot необходимо задействовать до 90 военных.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что решение о поставках США зенитно-ракетных комплексов Patriot на Украину способствует затягиванию конфликта. Он уточнил, что стороны, которые противостоят России, говорят, «что это якобы оборонительное оружие».

Как считает экс-офицер американской разведки Скотт Риттер, военно-политическое руководство США поставит Украине устаревшую версию зенитного ракетного комплекса Patriot, неспособную сбивать современные ракеты.