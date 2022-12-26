Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

В США объяснили, как Россия может уничтожить американские ЗРК Patriot

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В США объяснили, как Россия может уничтожить американские ЗРК Patriot
Фото: Unsplash

Малая мобильность является слабым местом американского зенитно-ракетного комплекса Patriot. Это может стать преимуществом для российской армии. Такое мнение выразил обозреватель Forbes Пол Иддон.

По мнению журналиста, Украина вряд ли будет применять ЗРК для противодействия беспилотникам, так как их активное применение позволяет «пробить» средства противовоздушной обороны.

При этом Иддон уточнил, что ликвидация Patriot может увенчаться успехом, так как эту систему сложно перемещать для уклонения от снарядов. Так, например, если для работы одной батареи требуется около трех человек, то для обслуживания и перемещения Patriot необходимо задействовать до 90 военных.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что решение о поставках США зенитно-ракетных комплексов Patriot на Украину способствует затягиванию конфликта. Он уточнил, что стороны, которые противостоят России, говорят, «что это якобы оборонительное оружие».

Как считает экс-офицер американской разведки Скотт Риттер, военно-политическое руководство США поставит Украине устаревшую версию зенитного ракетного комплекса Patriot, неспособную сбивать современные ракеты.

Украина Оружие Спецоперации Россия США
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

В мелочах проявляется многое

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наряжая елку, ожидаем чуда

Ольга Косец
Ольга Косец

Каждый дом хранит легенды

Александр Хохлов
Александр Хохлов

В Киеве ждут русские танки. Дождутся. Скоро

Наталья Киселева
Наталья Киселева

Практикум вместо репетитора

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Найти и описать актуальную тему

Владислав Овчинский
Владислав Овчинский

Наращиваем темп производства

Все мнения
О проекте