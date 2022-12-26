Астрологи дали срочные советы знакам зодиака на неделю с 26 декабря по 1 января

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Астрологи дали советы всем представителям зодиакального круга на неделю с 26 декабря по 1 января. В последние дни года некоторым знакам зодиака предстоит сфокусировать свое внимание на работе и проблемах, а другим — на личной жизни.

На текущей неделе Раки сфокусируются на работе и социальной реализации. Их главной целью станет заработок денег и приобретение нового статуса в обществе.

Скорпионам же следует внимательнее относиться к сказанному. Представителям этого знака зодиака не стоит сплетничать и критиковать других, так как это может привести к плохим последствиям.

Последняя неделя года станет для Рыб возможностью определить свои цели и достижения. Им рекомендуется найти время для тщательного обдумывания всех своих планов.

Тельцам астрологи рекомендуют сфокусировать на работе. В последние дни года им нужно составить план карьерного роста и в будущем стремиться к его выполнению.

С 26 декабря по 1 января Девам нужно уберечь себя от советов окружающих. Представители этого знака зодиака сами смогут найти ответы на все возникшие вопросы.

Для Козерогов эта неделя станет благоприятным временем для наведения порядка в доме. Главное в процессе уборки — выбросить все сломанные и ненужные предметы.

Текущая неделя предоставит Близнецам возможность обдумать планы на следующий год. Одиноких представителей знака ждет успех в личной жизни.

Весы в свою очередь смогут выделить время для себя. Однако на этой неделе им следует сохранять осторожность при занятии активными видами спорта.

В последние дни уходящего года Водолеям захочется побыть в одиночестве или в компании близкого человека. Данный период времени является благоприятным для решения своих насущных проблем.

Овнам рекомендуется немного убавить свой пыл. Чрезмерно активный образ жизни грозит подорвать им здоровье.

На этой неделе Львам следует покинуть свой «кокон» и проявить себя во всей красе. Однако им следует убедиться в достаточном количестве сил, ибо может выйти не тот результат, которого хотелось.

Стрельцам также необходимо поберечь себя в последние дни года. Астрологи рекомендуют им продумать свой новогодний образ и заняться украшением дома, передает портал Rsute.

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