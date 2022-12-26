Новые приподнятые платформы появятся на трамвайной остановке у метро «Сокольники»

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Москва, метро Сокольники Карта всех событий

На трамвайной остановке у станции метро «Сокольники» установят новые приподнятые платформы. Об этом сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в понедельник, 26 декабря.

— Это будет одна из самых коротких пересадок с трамвая на метро — займет около минуты. Здесь проходят трамваи № 4, 7 и 13, на которых каждый день ездят более 50 тысяч москвичей. Маршруты станут еще популярнее с открытием новых станций БКЛ, — говорится в сообщении.

На территории в 30 метров будут останавливаться новейшие трехсекционные трамваи. Благодаря приподнятой платформе поездка на транспорте становится более безопасной — пассажирам не нужно выходить на проезжую часть. Кроме того, скорость посадки и высадки горожан увеличивается, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Поездки на общественном транспорте в столице становятся безопаснее с каждым годом. Так, одной из мер, которая предпринимается для безопасности пассажиров является физическое обособление путей, что позволяет уменьшить риск ДТП в разы.