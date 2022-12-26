Экс-советник президента Украины Соскин заявил о превращении Киева в город-призрак

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Экс-советник президента Украины, экономист Олег Соскин сообщил, что люди, которые не имеют собственного жилья в Киеве, массово покидают город.

По его словам, аренда жилья сильно упала и перестала пользоваться спросом. В результате этого, по словам Соскина, 400 тысяч переселенцев постепенно уезжают из украинской столицы.

— Киев превращается постепенно, благодаря Кличко и всем остальным Зеленским, Ермакам, Шмыгалям, в город-призрак, — заявил эксперт на своем YouTube-канале.

Кроме того, он призвал украинцев покинуть крупные населенные пункты, в которых прекратили работу производства и где отсутствуют канализация, отопление и электроэнергия.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что полноценное восстановление государственной энергетической системы на данный момент не представляется возможным.

23 декабря британский телеканал Sky News опубликовал спутниковые снимки почти полностью обесточенной Украины. На кадрах телеканал сравнил ситуацию в стране в настоящее время с январем этого года. Так, в конце ноября энергосистема Украины стала практически полностью неисправной.