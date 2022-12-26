Собянин рассказал об особенностях электропоезда «Иволга 3.0»

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Электропоезд нового поколения «Иволга 3.0» начнет курсировать по Московским центральным диаметрам уже в следующем году, в настоящее время он проходит обкатку без пассажиров. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 26 декабря.

— В следующем году на линии МЦД выйдет городской поезд нового поколения «Иволга 3.0» российского производства. Сейчас он проходит обкатку без пассажиров, — сказал мэр.

1/3 Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин 2/3 Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин 3/3 Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Глава города добавил, что отличительной чертой нового состава от предыдущего поколения служит увеличенное количество сидений, большее число USB-разъемов, новые зарядки и другой функционал. Все привычные удобства «Иволги» остались на месте и были немного улучшены, отметил Собянин в Telegram-канале.

До этого сообщалось, что Сергей Собянин и генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозеров подписали план-график развития Центрального транспортного узла на 2023 год, в рамках которого запуск МЦД-3 запланирован на август, а МЦД-4 — на сентябрь. Вместе с ними начнут работу 14 новых и реконструированных станций.