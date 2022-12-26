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SCMP: Китай отменит карантинные меры для туристов с 8 января

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
В мире
SCMP: Китай отменит карантинные меры для туристов с 8 января
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Власти Китая планируют снять все карантинные меры для прибывающих в страну туристов и открыть границы с 8 января 2023 года. Об этом в понедельник, 26 декабря, сообщила гонконгская газета South China Morning Post.

По данным издания, Национальная комиссия здравоохранения уведомила профильные органы и больницы провинций Гуандун, Фуцзянь и Цзянсу о смягчении антиковидных правил.

Принятие подобного решения позволит Китаю отказаться от ограничений, поддерживавшихся на протяжении трех лет, и перейти к «совместной с вирусом» жизни.

До этого агентство Bloomberg сообщило, что в Китае ежедневно происходит около миллиона случаев заражения коронавирусом и пять тысяч смертей от COVID-19. В материале говорится, что официально китайское руководство сообщало только о 2966 новых случаях заболевания за 21 декабря.

В ноябре в Китае произошла очередная вспышка коронавирусной инфекции. Врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал «Вечерней Москве», почему это случилось и будет ли расти число зараженных в России в ближайшее время.

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