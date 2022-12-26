Убившего в Париже трех курдов пенсионера заключили под стражу

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Суд в Париже заключил под стражу 69-летнего мужчину, который устроил стрельбу у здания курдского культурного центра, в результате чего три человека погибли, а еще трое пострадали. Об этом в понедельник, 27 декабря, сообщил телеканал BFM.

По данным издания, суд предъявил мужчине обвинения по статьям «Убийство» и «Незаконное владение оружием». Срок его нахождения под стражей не уточняется.

Как утверждает парижская прокуратура, изначальной целью стрелка были не курды. По информации следователей, сперва злоумышленник собирался совершить преступление в пригороде Парижа, коммуне Сен-Дени. Однако, по неизвестным причинам, тот вскоре передумал.

Инцидент у здания курдского культурного центра произошел 23 декабря. Мужчина открыл стрельбу на улице д'Ангьен, в результате чего трое человек погибло и столько же пострадало.

После смертельного инцидента со стрельбой в Париже произошли стычки курдов с полицейскими. Сотрудники правоохранительных органов разгоняли их при помощи шумовых гранат.