Народный календарь. Что нельзя было делать 30 декабря, чтобы не причинить вред ребенку
30 декабря Православная церковь почитает память Даниила – библейского пророка и потомка знатного иудейского рода
В этот день нельзя было целовать спящих младенцев, иначе ребенок мог серьезно заболеть. Также спящих деток не кормили грудью, так как после этого они начинали плохо расти и развиваться.
Верили, что сны с 29 на 30 декабря вещие. Вообще к снам наши предки относились очень серьезно. Они верили, что во время сновидения душа покидает тело. Поэтому спящего нельзя резко будить или переворачивать с одного бока на другой. В противном случае душа может не вернуться назад в тело и человек сильно заболеет, лишится памяти или умрет.
Приметы погоды:
По погоде 30 декабря пытались определить, каким будет май.
Иней в этот день сообщал о потеплении, которое грядет через неделю.
Метель на Даниила указывала на хорошее роение пчел.
Темные леса отражаются в низких плотных облаках – погода переменится на снежную и пасмурную.
Подробнее об этом в видеоматериале «ВМ»:
Именины отмечают: Даниил, Денис, Александр, Петр, Иван, Никита, Николай, Сергей