Путин указал на вклад МЧС в помощь жителям новых регионов России

Фото: Пресс-служба Совфеда

Президент России Владимир Путин выразил благодарность сотрудникам Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) за работу по обеспечению безопасности жителей четырех новых регионов страны.

В своем видеообращении по случаю Дня спасателя во вторник, 27 декабря, глава государства отметил, что сотрудники ведомства занимаются как доставкой гуманитарных грузов, так и участвуют в разминировании территорий, а также проводят аварийно-восстановительные работы в Запорожской и Херсонской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках.

— Признательность, уважение и доверие людей бесценны и всегда будут самой объективной, высшей оценкой качества вашей работы, основой общественного авторитета МЧС, — уверен российский лидер, слова которого приводит ТАСС.

27 декабря сотрудники МЧC отмечают День спасателя. Накануне праздника корреспондент «Вечерней Москвы» встретился с лучшими сотрудниками этого года, которые участвовали в тушении крупных пожаров в столице.