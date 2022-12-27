«Я сумасшедший человек»: Собчак рассказала, что любит спать в «суперхолодной» спальне

Фото: roscongress / Евгений Реутов

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак посвятила своему отремонтированному дому два видеоролика на YouTube-канале. У жилища светской львицы есть интересные особенности.

Речь идет о спальне, к которой у теледивы имеется серьезное и кажущееся странным требование относительно температуры воздуха.

— Я люблю, когда суперхолодно. В этом смысле я сумасшедший человек. Мне нужно, чтобы в спальне был термометр, и я отслеживала, что температура воздуха не выше, — рассказала Собчак в своем видео.

Накануне стало известно, что Ксения Собчак не выплатила более трех миллионов рублей за установку каминов в своем доме. Об этом «Вечерней Москве» сообщил пресс-секретарь Хамовнического суда столицы 14 декабря. По ее словам, индивидуальный предприниматель, с которым телеведущая заключила договор в 2020 году об установке и введении в эксплуатацию трех каминов в своем новом доме, подал иск о взыскании с Собчак невыплаченных денег.

Ранее стало известно, что журналистка Ксения Собчак публично извинилась перед главой Ростеха Сергеем Чемезовым. Связано это с тем, что Чемезов обратился в полицию с заявлением о вымогательстве, в котором подозревают коллег телеведущей.