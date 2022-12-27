Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Я сумасшедший человек»: Собчак рассказала, что любит спать в «суперхолодной» спальне

Егор Провоторов
Общество
«Я сумасшедший человек»: Собчак рассказала, что любит спать в «суперхолодной» спальне
Фото: roscongress / Евгений Реутов

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак посвятила своему отремонтированному дому два видеоролика на YouTube-канале. У жилища светской львицы есть интересные особенности.

Речь идет о спальне, к которой у теледивы имеется серьезное и кажущееся странным требование относительно температуры воздуха.

— Я люблю, когда суперхолодно. В этом смысле я сумасшедший человек. Мне нужно, чтобы в спальне был термометр, и я отслеживала, что температура воздуха не выше, — рассказала Собчак в своем видео.

Накануне стало известно, что Ксения Собчак не выплатила более трех миллионов рублей за установку каминов в своем доме. Об этом «Вечерней Москве» сообщил пресс-секретарь Хамовнического суда столицы 14 декабря. По ее словам, индивидуальный предприниматель, с которым телеведущая заключила договор в 2020 году об установке и введении в эксплуатацию трех каминов в своем новом доме, подал иск о взыскании с Собчак невыплаченных денег.

Ранее стало известно, что журналистка Ксения Собчак публично извинилась перед главой Ростеха Сергеем Чемезовым. Связано это с тем, что Чемезов обратился в полицию с заявлением о вымогательстве, в котором подозревают коллег телеведущей.

Знаменитости частный дом Ксения Собчак
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Игорь Бухаров
Игорь Бухаров

Ресторанная сфера стабилизируется

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

В мелочах проявляется многое

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наряжая елку, ожидаем чуда

Ольга Косец
Ольга Косец

Каждый дом хранит легенды

Александр Хохлов
Александр Хохлов

В Киеве ждут русские танки. Дождутся. Скоро

Наталья Киселева
Наталья Киселева

Практикум вместо репетитора

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Найти и описать актуальную тему

Все мнения
О проекте