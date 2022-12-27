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Метель предсказали синоптики жителям Москвы 27 декабря

Егор Провоторов

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Метель предсказали синоптики жителям Москвы 27 декабря
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Облачная погода с осадками в виде снега, местами с метелью и гололедицей, а также до 2 градусов ниже нуля ожидают жителей столичного региона во вторник, 27 декабря. Об этом сообщили специалисты российского Гидрометцентра.

В дневное время суток в Москве столбики термометров будут находиться в пределах от –2 до 0 градусов, ночью же ожидается похолодание до 3 градусов мороза. В Подмосковье будет до –5 градусов днем и до –6 — ночью.

Также прогнозируется ветер юго-восточного направления, который будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду. Атмосферное давление при этом составит 748 миллиметров ртутного столба, говорится на сайте Гидрометцентра РФ.

Последняя неделя текущего года в столичном регионе обещает ознаменоваться переменчивой погодой с осадками в виде мокрого снега и гололедицей. Завершится декабрь небольшой оттепелью, которую в мегаполис принесет теплый циклон. Об этом «Вечерней Москве» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

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