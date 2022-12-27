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Белый дом рассказал, где Байден проведет новогодние праздники

Егор Провоторов
В мире
Белый дом рассказал, где Байден проведет новогодние праздники
Фото: whitehouse

Президент Соединенных Штатов Джо Байден проведет свои новогодние каникулы на Виргинских островах в Карибском море. Об этом сказано в распространенном Белым домом в понедельник, 26 декабря, графике американского лидера.

Глава Белого дома отправится на остров уже во вторник. Его возвращение в Вашингтон стоит ожидать не раньше 2 января. Планируется, что в отпуске Байден будет обсуждать перспективы своего выдвижения на выборы президента США в 2024 году.

— Президент и первая леди отправятся на Санта-Крус (Виргинские острова), где они отпразднуют Новый год со своей семьей, — говорится в сообщении, распространенном РИА Новости.

Накануне Джилл Байден в интервью голливудской актрисе Дрю Бэрримор рассказала, что дарит ей муж на каждое Рождество. По ее словам, американский лидер однажды подарил ей книгу и ежегодно пишет туда стихи собственного сочинения.

Президенту США Джозефу Байдену 20 ноября исполнилось 80 лет. Однако отметил свой юбилей он только 21 ноября, в тесном кругу родных и близких. «Вечерняя Москва» собрала занимательные факты жизни самого возрастного президента Соединенных Штатов.

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