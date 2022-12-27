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Главные новости к утру 27 декабря

Егор Провоторов
Общество
Главные новости к утру 27 декабря
Фото: Вечерняя Москва

Президент России Владимир Путин в День спасателя выразил благодарность сотрудникам МЧС за проделываемую ими работу по обеспечению безопасности жителей четырех новых регионов страны.

Американский миллиардер, основатель Tesla и владелец соцсети Tiwtter Илон Маск отреагировал на «футуристический» прогноз заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, посчитав его «эпичным».

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил готовность выступить в качестве посредника в конфликте на Украине, однако только в том случае, если все стороны согласятся с этим.

Вооруженные силы Сербии и силы Министерства внутренних дел страны по приказу президента страны Александра Вучича приведены в боевую готовность в ответ на аналогичные действия со стороны властей самопровозглашенной республики Косово.

Центробанк России на данный момент не планирует дальнейшего смягчения введенных весной этого года валютных ограничений. Они продолжают действовать в силу того, что имеются ограничения на движение капитала, наложенные на российские организации и граждан, отметили в регуляторе.

Облачная погода с осадками в виде снега, местами с метелью и гололедицей, а также до 2 градусов ниже нуля ожидают жителей столичного региона во вторник, 27 декабря. Об этом сообщили специалисты российского Гидрометцентра.

МЧС Украина Дмитрий Медведев Илон Маск ЦБ РФ
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