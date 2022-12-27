Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Юрист объяснила, как получить новогодние подарки от государства

Анастасия Колоскова
Общество
Юрист объяснила, как получить новогодние подарки от государства
Фото: Pexels

Граждане определенных категорий могут рассчитывать на подарок от государства к Новому году, их раздачей занимаются власти на местах. Об этом рассказала член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.

Эксперт уточнила, что речь может идти о продуктовых наборах, сладостях или игрушках. Для их получения необходимо соответствовать определенным условиям, которые могут варьироваться в разных регионах.

Традиционно в эту группу попадают многодетные и малоимущие семьи, а также те, где воспитывается ребенок-инвалид. Юрист отметила, что этом году подарки также выдают детям беженцев и участникам спецоперации.

Мария Спиридонова пояснила, что узнать, кому полагаются подарки в определенном регионе, можно в местных органах социальной защиты населения или на сайте администрации, передает агентство «Прайм».

С начала нового года в стране начнет работу Социальный фонд России, который объединит Пенсионный фонд и Фонд социального страхования. Уточняется, что новый фонд будет отвечать за все социальные выплаты — начиная с рождения и заканчивая пособием на погребение. Что изменится для граждан и бизнеса — рассказали в эфире «Вечерней Москвы».

Подарки Россия Новый год
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что не забыть до Рождества

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Валерий Фадеев
Валерий Фадеев

Эталонный Запад теряет позиции

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Александр Лосото
Александр Лосото

Увидеть свет в конце норы

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Зачем Путин ездил в Минск

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Как бы не стать китом

Все мнения
О проекте