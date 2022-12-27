Юрист объяснила, как получить новогодние подарки от государства

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Граждане определенных категорий могут рассчитывать на подарок от государства к Новому году, их раздачей занимаются власти на местах. Об этом рассказала член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.

Эксперт уточнила, что речь может идти о продуктовых наборах, сладостях или игрушках. Для их получения необходимо соответствовать определенным условиям, которые могут варьироваться в разных регионах.

Традиционно в эту группу попадают многодетные и малоимущие семьи, а также те, где воспитывается ребенок-инвалид. Юрист отметила, что этом году подарки также выдают детям беженцев и участникам спецоперации.

Мария Спиридонова пояснила, что узнать, кому полагаются подарки в определенном регионе, можно в местных органах социальной защиты населения или на сайте администрации, передает агентство «Прайм».

С начала нового года в стране начнет работу Социальный фонд России, который объединит Пенсионный фонд и Фонд социального страхования. Уточняется, что новый фонд будет отвечать за все социальные выплаты — начиная с рождения и заканчивая пособием на погребение. Что изменится для граждан и бизнеса — рассказали в эфире «Вечерней Москвы».