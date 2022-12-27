Названа самая популярная новогодняя примета у россиян

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Каждый девятый житель России загадывает желание под бой курантов, а каждый 20 — выпивает бокал шампанского. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса по поиску работы SuperJob.

В опросе приняли участие 1,6 тысячи жителей из разных регионов России. Согласно результатам, 4 из 10 респондентов верят в новогодние приметы. Под бой курантов ежегодно загадывают желание 11 процентов россиян, пять процентов выпивают бокал шампанского, еще четыре процента предпочитают смотреть новогоднее поздравление президента по телевизору.

Новогодней традицией для других четырех процентов является приготовление угощений к столу, а два процента уверены: если сжечь бумажку с записанным желанием, бросить пепел в бокал шампанского и выпить его до дна, то желание непременно сбудется, передает «Газета.Ru».

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