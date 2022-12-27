Торговый самострой демонтировали в Отрадном

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Сотрудники Госинспекции по недвижимости обнаружили незаконное капитальное строение для торговли в столичном районе Отрадное. Об этом сообщил начальник Госинспекции по недвижимости, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы, Иван Бобров.

— В соответствии с документацией земельный участок был предоставлен для размещения временного торгового павильона из легких металлических конструкций, то есть строго некапитального объекта, — рассказал он.

Бобров пояснил, что пользователь возвел на участке капитальное строение площадью более 140 квадратных метров.

Законность объекта рассматривали в суде, который признал постройку самовольной и постановил демонтировать ее. Специалисты уже снесли незаконное строение, заключил Бобров.