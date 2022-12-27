Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Около 1,5 тысячи москвичей обратились на горячую линию Кадрового центра депздрава по поводу вакансий в ССК

Лейла Алиева
Город
Около 1,5 тысячи москвичей обратились на горячую линию Кадрового центра депздрава по поводу вакансий в ССК
Фото: Pixabay

Набор специалистов в новые скоропомощные стационарные комплексы (ССК) продолжается в столице. Об этом во вторник, 27 декабря, сообщила исполняющая обязанности директора Кадрового центра Юлия Уварова.

— Горячая линия позволяет потенциальным кандидатам в минимальные сроки получить необходимую информацию о перечне открытых вакансий, отборочных процедурах и других аспектах трудоустройства в ССК. Операторы ежедневно принимают звонки от соискателей из Москвы и Московской области, а также из других регионов, — отметила она.

На данный момент количество звонков на горячую линию составило 1,5 тысячи, половина из них — врачи и средний медицинский персонал. Чаще всего граждане спрашивают про режим работы и оплату труда в скоропомощных комплексах, передает официальный сайт мэра Москвы.

Обучение будущих сотрудников скоропомощных стационарных комплексов также продолжается в Кадровом центре столичного департамента здравоохранения. По словам Уваровой, в настоящее время занятия посещают свыше 550 специалистов.

Работа Медицина Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что не забыть до Рождества

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Валерий Фадеев
Валерий Фадеев

Эталонный Запад теряет позиции

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Александр Лосото
Александр Лосото

Увидеть свет в конце норы

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Зачем Путин ездил в Минск

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Как бы не стать китом

Все мнения
О проекте