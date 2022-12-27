Около 1,5 тысячи москвичей обратились на горячую линию Кадрового центра депздрава по поводу вакансий в ССК

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Набор специалистов в новые скоропомощные стационарные комплексы (ССК) продолжается в столице. Об этом во вторник, 27 декабря, сообщила исполняющая обязанности директора Кадрового центра Юлия Уварова.

— Горячая линия позволяет потенциальным кандидатам в минимальные сроки получить необходимую информацию о перечне открытых вакансий, отборочных процедурах и других аспектах трудоустройства в ССК. Операторы ежедневно принимают звонки от соискателей из Москвы и Московской области, а также из других регионов, — отметила она.

На данный момент количество звонков на горячую линию составило 1,5 тысячи, половина из них — врачи и средний медицинский персонал. Чаще всего граждане спрашивают про режим работы и оплату труда в скоропомощных комплексах, передает официальный сайт мэра Москвы.

Обучение будущих сотрудников скоропомощных стационарных комплексов также продолжается в Кадровом центре столичного департамента здравоохранения. По словам Уваровой, в настоящее время занятия посещают свыше 550 специалистов.