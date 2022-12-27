Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Слишком красивый для этого мира»: скончался племянник актрисы Анны Самохиной

Анастасия Колоскова
Общество
«Слишком красивый для этого мира»: скончался племянник актрисы Анны Самохиной
Фото: youtube.com / Центральное телевидение

Спустя 14 лет после смерти известной актрисы Анны Самохиной ушел из жизни ее племянник Денис. Об этом сообщила единственная дочь актрисы Александра.

— Мой единственный брат, единственный муж и отец, единственный сын, его не стало 12 ноября… Не стало! Иконописец, художник и музыкант, слишком красивый для этого мира, — написала Александра в социальной сети.

Анна Самохина умерла в 2010 году. Причиной ее смерти стало неизлечимое заболевание — рак желудка. Последние дни звезда киноэкрана провела в хосписе в Санкт-Петербурге. После смерти актрисы Александра боялась, что также может столкнуться с онкологией. По этой причине она некоторое время опасалась обращаться к врачам и не проверяла здоровье.

— Доходило даже до панических атак. Если что-то заболит, то все — казалось, что умираю, — отмечала наследница Самохиной.

Она призналась, что избавилась от страха смерти лишь несколько лет назад, передает Пятый канал.

Знаменитости Смерть Актеры
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что не забыть до Рождества

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Валерий Фадеев
Валерий Фадеев

Эталонный Запад теряет позиции

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Александр Лосото
Александр Лосото

Увидеть свет в конце норы

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Зачем Путин ездил в Минск

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Как бы не стать китом

Все мнения
О проекте