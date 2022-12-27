«Слишком красивый для этого мира»: скончался племянник актрисы Анны Самохиной

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Спустя 14 лет после смерти известной актрисы Анны Самохиной ушел из жизни ее племянник Денис. Об этом сообщила единственная дочь актрисы Александра.

— Мой единственный брат, единственный муж и отец, единственный сын, его не стало 12 ноября… Не стало! Иконописец, художник и музыкант, слишком красивый для этого мира, — написала Александра в социальной сети.

Анна Самохина умерла в 2010 году. Причиной ее смерти стало неизлечимое заболевание — рак желудка. Последние дни звезда киноэкрана провела в хосписе в Санкт-Петербурге. После смерти актрисы Александра боялась, что также может столкнуться с онкологией. По этой причине она некоторое время опасалась обращаться к врачам и не проверяла здоровье.

— Доходило даже до панических атак. Если что-то заболит, то все — казалось, что умираю, — отмечала наследница Самохиной.

Она призналась, что избавилась от страха смерти лишь несколько лет назад, передает Пятый канал.