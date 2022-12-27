Эксперт пояснил, к чему приведет голодание перед Новым годом

Фото: shutterstock

Кондитер и специалист по здоровому питанию Дмитрий Дюран объяснил, стоит ли перед праздниками делать разгрузочные дни.

— Никакого смысла в разгрузочных днях перед обильными застольями, которыми знамениты новогодние праздники, нет. Более того, попытки голодать перед 31 декабря могут закончиться перееданием и ожидаемым вследствие него набором веса, — пояснил эксперт в комментарии Life.ru.

Эксперт отметил, что лучше устроить разгрузочные дни после праздников. Стоит исключить калорийные блюда и больше заниматься спортом.

В новогодние дни не стоит проводить время у телевизора, лучше выбирать активные развлечения. Стоит больше гулять, сходить покататься на лыжах, на коньках.

Ранее врач-диетолог Екатерина Матыскина рассказала, что в новогоднюю ночь россиянам можно позволить себе съесть больше обычного. Однако в последующие дни необходимо внимательно следить за количеством употребляемой еды, передает Nation news.

Что можно и чего нельзя готовить в год Кролика, а также рецепты праздничных блюд от шеф-поваров — в материале «Вечерней Москвы».