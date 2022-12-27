В России выявили 5197 новых случаев коронавируса за сутки

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За минувшие сутки во всех регионах России выявили 5197 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом во вторник, 27 декабря, сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф».

За указанный период официально подтверждено 59 летальных исходов, связанных с заболеванием. Также 1262 пациента были госпитализированы в медицинские учреждения с подтвержденной коронавирусной инфекцией, что на 139 процентов больше, чем 26 декабря.

После прохождения лечения под присмотром врачей за прошедшие 24 часа полностью выздоровело 7692 пациента, отмечается на портале.

Фото: Стопкоронавирус.рф

По мнению иммунолога Николая Крючкова, для граждан, прибывающих в Россию из Китая и тех стран, с которыми у КНР обеспечивается активный пассажиропоток, необходимо ввести обязательное ПЦР-тестирование на коронавирус. Он отметил, что ситуация с заболеваемостью в Китае поменялась в худшую сторону, потому что власти приняли решение ослабить противоэпидемические ограничения.

В сезон распространения вирусов гриппа и ОРВИ важно понимать, как долго человек остается переносчиком инфекций. «Вечерняя Москва» обсудила со специалистом, как долго люди могут оставаться источником болезни и что необходимо делать, чтобы избежать осложнений.