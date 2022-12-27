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Синоптик Шувалов назвал плюсы обильных осадков в России

Ирина Игнатенко
Общество
Синоптик Шувалов назвал плюсы обильных осадков в России
Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва

Большое количество осадков, выпавших в России, будет являться хорошим заделом под урожай следующего года. Такое мнение высказал руководитель прогностического центра «Mетео» Александр Шувалов.

Он отметил, что в декабре в российских регионах выпало большое количество осадков в виде снега и ледяного дождя. Так, в южных районах количество осадков превысило 2,5 месячной нормы. В Приморском крае в прошедшие дни выпало 1,5 годовой нормы.

Шувалов отметил, что в этом есть положительный момент.

— Это хороший задел под урожай следующего года, — пояснил эксперт в комментарии НСН.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о том, какой будет погода в новогоднюю ночь в Центральной России. По прогнозу синоптика, погода в новогоднюю ночь в Центральной России прогнозируется аномально теплой и при этом сырой и ветреной, передает «Царьград».

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил «ВМ», что последняя неделя текущего года в столичном регионе обещает ознаменоваться переменчивой погодой с осадками в виде мокрого снега и гололедицей.

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