Синоптик Шувалов назвал плюсы обильных осадков в России

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Большое количество осадков, выпавших в России, будет являться хорошим заделом под урожай следующего года. Такое мнение высказал руководитель прогностического центра «Mетео» Александр Шувалов.

Он отметил, что в декабре в российских регионах выпало большое количество осадков в виде снега и ледяного дождя. Так, в южных районах количество осадков превысило 2,5 месячной нормы. В Приморском крае в прошедшие дни выпало 1,5 годовой нормы.

Шувалов отметил, что в этом есть положительный момент.

— Это хороший задел под урожай следующего года, — пояснил эксперт в комментарии НСН.

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