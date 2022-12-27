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Виртуальная выставка с новогодними открытками появилась на сайте Музея Победы

Лейла Алиева
Город
Виртуальная выставка с новогодними открытками появилась на сайте Музея Победы
Фото: Pexels

На сайте Музея Победы открылась виртуальная выставка, которая включает в себя 18 тысяч новогодних открыток, созданных участниками конкурса «Нарисуй «Елку Победы» из разных регионов и стран. Об этом во вторник, 27 декабря, сообщили в пресс-службе учреждения.

— Тысячи различных сюжетов, напоминающих о традициях празднования Нового года, стали виртуальными открытками. Художники разных возрастов придумали и нарисовали их специально для конкурса. Теперь авторскими работами можно поделиться с близкими даже на расстоянии. С помощью этих открыток можно поздравить друг друга с наступающим Новым годом и напомнить о доброй традиции дарить новогодние открытки, — говорится в сообщении.

Каждый пользователь может выбрать понравившуюся открытку и отправить ее по электронной почте своим родным и близким. Дополнить ее можно поздравлениями и пожеланиями.

Фото: Пресс-служба Музея Победы
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Фото: Пресс-служба Музея Победы
Фото: Пресс-служба Музея Победы
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Фото: Пресс-служба Музея Победы
Фото: Пресс-служба Музея Победы
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Фото: Пресс-служба Музея Победы

Недавно семейные реликвии советского маршала Ивана Конева представили в Музее Победы в рамках выставки, посвященной 125-летию полководца.

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