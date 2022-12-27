Депутат МГД Гусева: Налоговые преференции позволяют развивать широкий спектр производств в столице

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Россия, Москва, Волгоградский проспект, 42к5 Карта всех событий

В столице увеличивается число резидентов особой экономической зоны «Технополис «Москва», где благодаря налоговым преференциям развивается широкий спектр производств. Об этом сообщила председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева.

— Налоговые и таможенные льготы, благоприятные условия для запуска новых промышленных площадок, льготы на аренду земли, широкие возможности по техническому подключению — все это позволяет привлекать множество крупных инвесторов. Сейчас, когда в условиях санкций, ухода западных компаний с рынка, растет спрос на продукцию отечественного производства, эти условия приобретают особое значение, — рассказала депутат.

По ее словам, за девять месяцев текущего года резидентами технополиса «Москва» стали еще 10 высокотехнологичных предприятий. Это свидетельствует о том, что площадка представляет высокую привлекательность, количество инвесторов увеличивается, как и суммы, которые вкладываются в новые проекты.

Парламентарий уточнила, что за указанный период размер инвестиций достиг почти 24 миллиардов рублей, тогда как в прошлом году этот показатель составлял 22 миллиарда рублей. Новые резиденты принесут еще 10 миллиардов рублей инвестиций, добавила Гусева.

Председатель комиссии Мосгордумы также обратила внимание на то, что за три квартала текущего года предприятия особой экономической зоны сэкономили 857 миллионов рублей, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого Гусева сообщила, что столица возглавила рейтинг самых инвестиционно привлекательных российских регионов Национального рейтингового агентства, что подтверждает стабильные позиции Москвы в глазах бизнеса.