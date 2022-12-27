Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Синоптик Леус рассказал, какая погода будет на Новый год в Петербурге

Ирина Игнатенко
Общество
Синоптик Леус рассказал, какая погода будет на Новый год в Петербурге
Фото: Unsplash

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал о погоде в новогоднюю ночь в Санкт-Петербурге.

Эксперт предупредил, что жителям и гостям города в первые часы 2023 года стоит быть готовыми к «настоящим» дождям. Такую погоду принесут атлантические циклоны. Поэтому погода в первые дни 2023 года будет не совсем зимней.

Погода будет облачной, с порывистым ветром южного направления. Температура составит плюс 2–4 градуса. Аналогичные погодные условия ожидаются и 1 января, передает издание «Невские новости».

Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидает жителей и гостей Москвы в последнюю неделю декабря. В последние дни уходящего года в Москве в основном ожидаются оттепель, слякоть и туманы, передает Царьград.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил «ВМ», что последняя неделя текущего года в столичном регионе обещает ознаменоваться переменчивой погодой с осадками в виде мокрого снега и гололедицей.

Санкт-Петербург Погода Осадки
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что не забыть до Рождества

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Валерий Фадеев
Валерий Фадеев

Эталонный Запад теряет позиции

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Александр Лосото
Александр Лосото

Увидеть свет в конце норы

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Зачем Путин ездил в Минск

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Как бы не стать китом

Все мнения
О проекте