Синоптик Леус рассказал, какая погода будет на Новый год в Петербурге

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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал о погоде в новогоднюю ночь в Санкт-Петербурге.

Эксперт предупредил, что жителям и гостям города в первые часы 2023 года стоит быть готовыми к «настоящим» дождям. Такую погоду принесут атлантические циклоны. Поэтому погода в первые дни 2023 года будет не совсем зимней.

Погода будет облачной, с порывистым ветром южного направления. Температура составит плюс 2–4 градуса. Аналогичные погодные условия ожидаются и 1 января, передает издание «Невские новости».

Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидает жителей и гостей Москвы в последнюю неделю декабря. В последние дни уходящего года в Москве в основном ожидаются оттепель, слякоть и туманы, передает Царьград.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил «ВМ», что последняя неделя текущего года в столичном регионе обещает ознаменоваться переменчивой погодой с осадками в виде мокрого снега и гололедицей.