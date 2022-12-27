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Российские критики выбрали лучшие сериалы 2022 года

Лейла Алиева
Общество
Российские критики выбрали лучшие сериалы 2022 года
Кадр из сериала «Нулевой пациент» / 2022 год

Согласно версии российских кинокритиков, лучшими сериалами этого года являются «1703», «Нулевой пациент» и «Надвое». Об этом свидетельствуют данные профильного сайта «Кино-Театр.Ру».

— В конце года «Кино-Театр.Ру» традиционно просит ведущих российских кино- и телекритиков назвать тройку лучших российских сериалов и обосновать сделанный выбор. На первом месте по итогам выбора критиков оказался проект «1703», на втором — «Нулевой пациент», замыкает тройку проект Валерия Тодоровского «Надвое», — говорится в сообщении.

22 представителя киноиндустрии вошли в список экспертов. При составлении рейтинга учитывались проекты этого года, количество которых составило 215. Также в рейтинг попали такие сериалы, как «Монастырь», «Капельник» и «Почка», передает «Кино-Театр.Ру».

Недавно был составлен рейтинг лучших российских сериалов 2022 года по версии зрителей. В тройку лидеров вошли «Художник», «Начальник разведки» и «Нулевой пациент». «Вечерняя Москва» выясняла, чем примечательны эти картины и почему 2022 год оказался богат на хорошие российские телесериалы.

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