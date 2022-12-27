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Личность виновника ДТП на Южнобутовской улице установлена

Степан Жирнов

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Личность виновника ДТП на Южнобутовской улице установлена
Фото: Telegram / Прокуратура Москвы
Россия, Москва, улица Горчакова Карта всех событий

Водителя иномарки, который проехал перекресток на красный свет и врезался в два автомобиля на Южнобутовской улице, нашли. Об этом сообщила в эфире программы «Ваше право» на «Вечерке ТВ» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова во вторник, 27 декабря.

По ее словам, личность виновника аварии установлена. Им оказался 26-летний житель Северного Бутова.Теперь ему грозит ответственность как за нарушение правил дорожного движения, так и за оставление места аварии.

Нефедова подчеркнула, что уголовная ответственность наступает только в случае, если пострадавшие получили тяжкий вред здоровью или погибли в результате ДТП. По предварительным данным, оба потерпевших были госпитализированы, однако тяжкого вреда здоровью не было нанесено. В связи с этим, водителя привлекут по статьям кодекса об административных правонарушениях РФ. Ему грозит лишение прав на срок от года до полутора лет, либо административный арест по статье «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием».

ДТП, о котором идет речь, произошло на Южнобутовской улице в ночь на воскресенье 25 декабря. Водитель на арендованном Toyota RAV4 проехал перекресток на красный свет и врезался в два автомобиля, после чего скрылся с места преступления. В результате столкновения пострадали два человека.

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