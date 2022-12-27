Терапевт Чернышова пояснила, чем опасен бесконтрольный прием витаминов

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В зимнее время года многие люди страдают от недостатка витаминов и в надежде восполнить недостающие элементы самостоятельно назначают себе курс. Но врач-терапевт Надежда Чернышова предупредила, что это может быть опасно для здоровья.

Так, превышение дозировки витаминов может привести к излишней активности. Не стоит употреблять слишком много витамина С.

Для организма безопасно потреблять витамины с помощью овощей и фруктов. Врач рекомендует разнообразить питание, чтобы получать как можно больше полезных микроэлементов. Нужно включить в рацион овощи и фрукты, зелень, орехи.

Что касается витамина D, то дозировку должен назначить врач. Самостоятельно можно компенсировать недостаток этого витамина прогулками на свежем воздухе, передает «Радио 1».

Сбалансированный рацион питания является главным источником витаминного комплекса. Об этом сообщила врач-диетолог Лидия Ионова, передает издание argumenti.ru.

В период неустойчивой погоды для предотвращения сосудистых спазмов в рацион необходимо добавить больше фруктов и овощей, в которых содержится калий. Об этом сообщил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.