МВД раскрыло подробности уголовного дела «Мосавтодилера»

Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Урон, нанесенный мошенниками из фирмы «Мосавтодилер», превысил 50 миллионов рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу, во вторник, 27 декабря.

По его словам, по подозрению в совершении преступления, помимо 30-летнего генерального директора фирмы, был задержан его 27-летний подельник. Мужчины разместили в интернете рекламу, согласно которой они могли помочь гражданам России купить машины за границей.

Пострадавшие, откликнувшиеся на предложение, заключали с фирмой договоры в офисе на северо-востоке столицы, после чего переводили предоплату, превышавшую миллион рублей.

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По версии следствия, для создания видимости оказания услуг, злоумышленники некоторое время после подписания бумаг поддерживали связь с жертвами, сообщая, что машина найдена и скоро будет доставлена в Россию. Однако после непродолжительного времени менеджеры компании переставали отвечать на звонки.

Полученные в результате аферы деньги злоумышленники тратили на оплату аренды и рекламы, а также переводили на счета сторонних организаций и физических лиц. Некоторую часть мошенники тратили на покупку элитных автомобилей, однако использовать их планировали в своих интересах.

Вскоре мужчин задержали. В офисе организации и квартирах подозреваемых провели обыски и изъяли вещественные доказательства. Также на севере столицы сотрудники полиции обнаружили 24 машины, принадлежащие компании, их также изъяли.

По факту преступлений были возбуждены уголовные дела. Организатора схемы заключили под стражу, его подельника отправили под домашний арест.

О задержании генерального директора «Мосавтодилера» стало известно в пятницу, 23 декабря. Тогда же выяснилось, что от действий группы аферистов пострадал и актер Антон Табаков.