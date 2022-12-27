Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Аналитик Юшков назвал факторы, которые определяют цены на нефть

Ирина Игнатенко
Экономика
Аналитик Юшков назвал факторы, которые определяют цены на нефть
Фото: depositphotos

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал ситуацию с ценами на нефть в ЕС.

Эксперт отметил, что если Россия сократит экспорт, то это станет фактором повышения цены.

Другим важным условием, по мнению специалиста, является ситуация в Китае.

— Они заявили, что будут смягчать меры против ковида, а значит, не будет таких жестких локдаунов и люди будут больше перемещаться. Соответственно, экономика оживет, что увеличит спрос на нефть, что, в свою очередь, будет толкать цены вверх, — отметил Юшков в комментарии RT.

Он добавил, что в ближайшее время цены сохранятся на высоком уровне.

Ранее вице-премьер Александр Новак предположил, какой объем нефти Россия сможет добыть в следующем году на фоне введения эмбарго. По его словам, речь идет о как минимум 490–500 миллионах тонн топлива, передает ФАН.

Как Россия ответит на введенный потолок цен на нефть и почему уже сейчас очевидно, что ограничение не работает, — в материале «Вечерней Москвы».

Цены Нефть Европа
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что не забыть до Рождества

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Валерий Фадеев
Валерий Фадеев

Эталонный Запад теряет позиции

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Александр Лосото
Александр Лосото

Увидеть свет в конце норы

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Зачем Путин ездил в Минск

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Как бы не стать китом

Все мнения
О проекте