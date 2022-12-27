Аналитик Юшков назвал факторы, которые определяют цены на нефть

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Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал ситуацию с ценами на нефть в ЕС.

Эксперт отметил, что если Россия сократит экспорт, то это станет фактором повышения цены.

Другим важным условием, по мнению специалиста, является ситуация в Китае.

— Они заявили, что будут смягчать меры против ковида, а значит, не будет таких жестких локдаунов и люди будут больше перемещаться. Соответственно, экономика оживет, что увеличит спрос на нефть, что, в свою очередь, будет толкать цены вверх, — отметил Юшков в комментарии RT.

Он добавил, что в ближайшее время цены сохранятся на высоком уровне.

Ранее вице-премьер Александр Новак предположил, какой объем нефти Россия сможет добыть в следующем году на фоне введения эмбарго. По его словам, речь идет о как минимум 490–500 миллионах тонн топлива, передает ФАН.

Как Россия ответит на введенный потолок цен на нефть и почему уже сейчас очевидно, что ограничение не работает, — в материале «Вечерней Москвы».