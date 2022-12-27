Белоусов заявил, что России сегодня нет смысла создавать мобилизационную экономику

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На сегодняшний день России нет смысла создавать мобилизационную экономику, так как у страны есть необходимые резервы и рычаги, чтобы решить все вопросы. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов во вторник, 27 декабря.

— Я думаю, что мобилизационную экономику нам создавать сейчас смысла никакого нет, у нас просто не получится это сделать, но у нас есть достаточное количество резервов и рычагов, которые мы можем задействовать, чтобы решить те задачи, которые ставит и президент, и сама жизнь, — сказал он.

Белоусов добавил, что отдельного понятия мобилизационной экономики как такового не существует. По словам вице-премьера, термин является частью мобилизационного общества и всегда представляет собой военизированные действия, передает ТАСС.

21 декабря президент России Владимир Путин заявил, что страна не будет заниматься милитаризацией собственной экономики и государства в целом. По словам российского лидера, подобные решения могут негативно сказаться на многих отраслях жизни общества.