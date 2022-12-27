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Песков назвал подаренные лидерам стран СНГ перстни новогодними сувенирами

Александр Афонин
Общество
Песков назвал подаренные лидерам стран СНГ перстни новогодними сувенирами
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Подаренные лидерам стран СНГ на неформальном саммите в Санкт-Петербурге перстни являются просто новогодними сувенирами. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 27 декабря.

— Это просто такой новогодний сувенир, ничего в этом особенного нет, — сказал он.

Представитель Кремля добавил, что президент России Владимир Путин не планирует носить данный перстень, передает РИА Новости.

Накануне в Санкт-Петербурге стартовала неформальная встреча лидеров стран СНГ. Она пройдет с 26 по 27 декабря. Ее инициатором выступил Владимир Путин.

В рамках мероприятия 27 декабря состоялись переговоры президентов России и Белоруссии в Русском музее в Санкт-Петербурге. Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил по итогам встречи, что они с Путиным обсудили многие насущные вопросы, «расставив точки над i».

Позже началась двусторонняя встреча Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. В процессе разговора российский лидер отметил позитивное развитие экономического сотрудничества между странами.

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