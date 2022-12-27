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Директор школы, в которой у девочки загорелся телефон, опровергла госпитализацию ученицы

Степан Жирнов
Происшествия
Директор школы, в которой у девочки загорелся телефон, опровергла госпитализацию ученицы
Фото: Pexels
Москва, 2-я Вольская улица, 7к2 Карта всех событий

Девочка, которая получила ожог руки в результате возгорания телефона в кармане, находится дома, госпитализация ей не потребовалась. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе департамента образования и науки столицы во вторник, 27 декабря.

По данным ведомства, после случившегося школьница обратилась за помощью к сотрудникам учебного заведения, которые оказали девочке первую помощь и вызвали врачей. По результатам медицинского осмотра госпитализация ребенку не потребовалась и пострадавшую отправили домой. После каникул девочка приступит к занятиям в школе в штатном порядке.

— Администрация школы находится на связи с родителями ученицы и желает ей скорейшего выздоровления, — добавила директор школы Майя Булаева.

Инцидент, о котором идет речь, произошел в понедельник, 26 декабря, в коридоре школы № 1595, расположенной в Некрасовке. На перемене между уроками телефон 12-летней ученицы заведения резко нагрелся, предположительно, от нажатия на аккумулятор и загорелся. Девочка отбросила гаджет, который потушил один из учителей школы при помощи огнетушителя.

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