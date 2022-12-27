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Астрологи назвали три знака зодиака, чьи представители с трудом закончат 2022 год

Александр Афонин
Общество
Астрологи назвали три знака зодиака, чьи представители с трудом закончат 2022 год
Фото: depositphotos

В конце текущего года ретроградный Меркурий в Козероге продолжает оказывать влияние, что вызовет трудности у некоторых людей. Астрологи назвали три знака зодиака, представители которых тяжело закончат уходящий год.

Овны столкнутся с перегруженностью делами, в результате чего они начнут сердиться даже на самых близких людей. Они могут встретиться с эмоциональным выгоранием, однако 29 декабря ситуация в корне изменится и придет ощущение легкости.

Последние дни 2022 года ознаменуются для Водолеев желанием побыть наедине. Астрологи рекомендуют представителям этого знака зодиака не уходить в самокопание, ведь 1 января они столкнутся с новыми вызовами.

Весам может показаться, что конец года стал периодом неудач и вечных испытаний. Вместо опускания рук им следует перевести дыхание. Этому знаку зодиака испытания нужно принимать как опыт и обучение, передает «Телепрограмма».

До этого астролог Тамара Глоба предупредила, что наступающий год Водяного Кролика может принести трем знакам зодиака серьезные финансовые трудности.

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