Андрей Бочкарев: В Москве планируют запустить новые инвестпроекты в сфере инфраструктуры

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

В Москве могут быть запущены новые инвестиционные проекты в сфере инфраструктуры. Об этом во вторник, 27 декабря, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, подобные проекты будут появляться в дальнейшем, а городское руководство будет продолжать мотивировать инвесторов к строительству, в том числе, и инфраструктурных проектов, а не только производственных, жилых и объектов торговли. При этом Бочкарев отметил, что процесс мотивации инвесторов является «непростой задачей», передает канал «Москва 24».

До этого Андрей Бочкарев рассказал, что с начала года в Москве возвели и ввели в эксплуатацию 19 школ и 31 детский сад. При этом 36 объектов были построены за счет инвесторов. Он также добавил, что в текущем году застройщики по итогам 11 с половиной месяцев сдали в два раза больше детсадов, нежели за аналогичный период 2021 года.

До этого Бочкарев рассказал, что на территории жилого комплекса «Царицыно» специалисты возведут шесть социальных объектов.