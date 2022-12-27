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«Старшего пришлось уговаривать»: убившая детей «из-за бесов» мать дала первые показания

Александр Афонин
Происшествия
«Старшего пришлось уговаривать»: убившая детей «из-за бесов» мать дала первые показания
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Женщина, которая убила в Екатеринбурге троих своих детей «из-за вселившихся в них бесов», дала первые признательные показания по поводу случившегося. Об этом стало известно во вторник, 27 декабря.

По ее словам, сперва она убила младшую дочь и сына. Потом подошла к старшему ребенку и начала его долго уговаривать. В результате 15-летний сын дал свое согласие на задуманное.

— Она призналась в убийстве. Обвинила мужа, что в него «вселились бесы». Сначала убила дочку, потом десятилетнего сына. Старшего пришлось уговаривать. Долго с ним разговаривала. В итоге он согласился и не сопротивлялся, а она его задушила, — сообщил источник «КП-Екатеринбург».

Инцидент, о котором идет речь, произошел 26 декабря в квартире жилого дома. Женщина задушила троих детей из-за того, что в них, по ее словам, «вселился дьявол». По данному факту СК возбудил уголовное дело.

Позже стало известно, что соседи и знакомые считали данную семью благополучной. По имеющимся данным, люди никогда не слышали громких криков из их квартиры, а школьные друзья мальчиков не замечали следов побоев и не слышали подобных жалоб.

Екатеринбург Дети Убийства
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