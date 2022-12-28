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Ярушин рассказал о перемирии с Пермяковой после шоу «Звезды в Африке»

Егор Провоторов
Общество
Ярушин рассказал о перемирии с Пермяковой после шоу «Звезды в Африке»
Фото: Из личного архива Станислава Ярушина

Стало известно, что звезда сериала «Интерны» Светлана Пермякова пошла на мировую с коллегой по цеху Стасом Ярушиным, известным по другому проекту ТНТ «Универ».

Артист принимал участие в двух сезонах телешоу «Звезды в Африке» — первом и третьем. Он был одним из наиболее ярких участников проекта благодаря своему непростому характеру, из-за которого нередко оказывался в конфликтной ситуации.

Ярушин успел поругаться с Пермяковой, с которой был в одной команде в третьем сезоне телепроекта. Он досрочно покинул его по собственному желанию, поскольку шоу перестало быть ему интересным.

Артистка серьезно обиделась на своего коллегу, поскольку этот уход был невыгоден ей. Она назвала Ярушина подлым человеком. При этом Пермякова первая пошла на перемирие, написав Стасу с извинениями. Актер в свою очередь признался, что не обижается на коллегу, пишет ФАН.

В середине октября актер Арарат Кещян рассказал о конфликтах на съемках сериала «Универ». По его словам, актеры проводили вместе большое количество времени, поэтому атмосфера иногда накалялась до предела.

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