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Приметы и советы

Диетолог рассказала, сколько можно выпить на Новый год без вреда здоровью

Араз Салехов
Общество
Диетолог рассказала, сколько можно выпить на Новый год без вреда здоровью
Фото: pixabay.com

В новогоднюю ночь человеку можно выпить пару бокалов белого сухого вина, эта доза считается относительно безопасной для здоровья человека. Об этом заявила врач-диетолог, заведующая отделением дневного стационара Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Татьяна Залетова.

— Пара бокалов белого сухого вина считается относительно безопасной для нашего здоровья, — пояснила она.

Врач уточнила, что это связано с низкой калорийностью такого алкоголя. Кроме того, в нем содержится мало этилового спирта, что снижает нагрузку на печень.

При этом Залетова рекомендует отказаться в этот день от коктейлей и газированных напитков, поскольку смешивание сладких напитков с алкоголем усиливает его всасывание в кровь, и человек быстрее пьянеет, сообщает РИА Новости.

Врача-диетолог, эндокринолог Натальи Лазуренко в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, какой алкоголь лучше не пить на Новый год и чем он опасен. По ее словам, любой алкогольный напиток представляет потенциальную опасность. При этом эксперт добавила, что человеку с осторожностью нужно распивать алкогольные коктейли, а также коньяк, водку и виски.

Здоровье Алкоголь Новый год
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