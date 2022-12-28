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Автомобили с пробегом подорожали в России более чем на 30 процентов за год

Полина Долганова
Экономика
Автомобили с пробегом подорожали в России более чем на 30 процентов за год
Фото: Pixabay

Подержанные автомобили в России подорожали более чем на треть за 2022 год. Об этом свидетельствуют данные аналитического агентства «АВТОСТАТ».

Так, в декабре уходящего года средняя стоимость легковушки с пробегом достигла в России 1 миллиона 325 тысяч рублей. При этом год назад такая машина стоила около 970 тысяч. За год рост цен составил 37 процентов.

Уточняется, что трехлетние автомобили стали дороже в среднем на 39 процентов, а семилетние — на 32 процента.

Разница в подорожании также зависит от марки машины. Hyundai Solaris с пятилетним пробегом вырос в цене на 26 процентов, а Volkswagen Tiguan — на 35 процентов, подытожили в аналитическом агентстве.

К концу текущего года на складах российских автодилеров останется от 20 до 30 тысяч новых машин иностранных брендов. Такого количества автомобилей хватит на один месяц. Об этом сообщает Ассоциация российских автомобильных дилеров. «Вечерняя Москва» разбиралась, как обстоят дела на российском авторынке, какие автомобили останутся в следующем году и стоит ли ждать снижения цен.

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