Более пяти тысяч новогодних подарков уже собрано гостями фестиваля «Путешествие в Рождество»

Фото: Московские сезоны

Москва, улица Новый Арбат Карта всех событий

Свыше пяти тысяч новогодних подарков уже собрано в рамках акции «Москва помогает» на фестивале «Путешествие в Рождество». Об этом в среду, 28 декабря, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, жители столицы и гости города приносят сладкие угощения и игрушки для детей из присоединенных регионов Российской Федерации, а также теплые вещи для участников спецоперации (СВО). В общей сложности в Москве располагается 50 новогодних центров «Москва помогает».

Благотворительная праздничная акция стартовала 1 декабря и объединила свыше тысячи волонтеров и десятки тысяч жителей и гостей столицы. Сергунина заявила, что менее чем за месяц собрано уже 70 тысяч подарков.

Так, жительница Москвы Мария Богословская вместе с супругом трижды передавала подарки в пункт, который открылся в Таганском парке. Карьеру она совмещает с добрыми делами и помощью любимому городу и людям.

— Очень удобно, что пункт сбора подарков находится в центре города, рядом с катком в парке, где мы постоянно гуляем. Здорово, что можно совершить добрый поступок недалеко от нашего дома, — заявила девушка.

Руководитель проектов в сфере ИТ и волонтер в пункте сбора новогодних подарков в Парке Горького Ксения Лисина рассказала, что сама решила купить гостинцы для последующей их передачи детям.

Опыт москвички вдохновил ее сына тоже принять участие в акции. Она рассказала ему о волонтере-школьнике, вместе с которым выходила на смену.

— Меня очень обрадовало и приятно удивило, что ребята все такие открытые, способные сочувствовать и помогать. Когда отдаешь что-то просто так, получаешь намного больше взамен: благодарность, тепло и чувство, что твое участие по-настоящему нужно, — отметила Лисина.

Фото: Московские сезоны

Фестиваль «Путешествие в Рождество» стартовал в столице 23 декабря. Его площадки объединили 25 пунктов приема подарков. Так, например, точки сбора подарков есть на Тверской площади, на Новом Арбате и на улице Митинской.

До этого сообщалось, что глава проекта «Лига героев» Ксения Шойгу во вторник, 27 декабря, на территории Донбасса проверила ход доставки гуманитарной помощи и новогодних подарков, а также поздравила с наступающими праздниками детей в интернате и учебно-реабилитационном центре для слабовидящих.