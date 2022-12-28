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Луганская разведка фиксирует увеличение числа женщин-военных в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в среду, 28 декабря, рассказал офицер Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко.

— В зоне ответственности 2-го армейского корпуса на линии боевого соприкосновения выявлено увеличение присутствия украинских военнослужащих женского пола, — заявил он.

По его словам, число женщин выросло в основном в тыловых частях рядом с линией соприкосновения, передает РИА Новости.

До этого Марочко рассказал, что в составе украинских вооруженных формирований присутствуют наемники более чем из 30 стран. По его словам, больше всего было зафиксировано переговоров на английском языке с различными диалектами. При мониторинге радиочастот встречалась также немецкая, итальянская, французская и польская речь.

О роли натовских наемников в украинском конфликте «Вечерней Москве» рассказал военный эксперт Андрей Кошкин. По его словам, Вашингтон скрывает присутствие сил НАТО на Украине. Фактически Штаты и другие члены альянса отправляют своих военных в зону боевых действий под прикрытием, называя их добровольцами.